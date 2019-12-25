В августе ГЖИ Петербурга осмотрела свыше 1,7 тыс. домов

В результате составили 201 протокол об административных правонарушениях и выдали 108 предписаний на устранение нарушений.

В августе Государственная жилищная инспекция Петербурга осмотрела более 1,7 тыс. многоквартирных домов. Также провели 340 контрольных мероприятий, включая 174 инспекционных визита, 85 документарных проверок и 81 выездную проверку.

В результате составили 201 протокол об административных правонарушениях и выдали 108 предписаний на устранение нарушений. А управляющим организациям было объявлено 508 предостережений.

За отчетный период ГЖИ рассмотрела 161 дело. Виновные лица заплатят 16 млн рублей штрафов.

Ранее мы рассказывали о том, что у Финляндского вокзала началась реставрация домов служащих железной дороги. Специалисты уже приступили к самому ответственному этапу – воссозданию лицевой кирпичной кладки и подбору шовного раствора.

Фото: Piter.TV