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В августе ГЖИ Петербурга осмотрела свыше 1,7 тыс. домов
Сегодня, 12:26
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В августе ГЖИ Петербурга осмотрела свыше 1,7 тыс. домов

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В результате составили 201 протокол об административных правонарушениях и выдали 108 предписаний на устранение нарушений.

В августе Государственная жилищная инспекция Петербурга осмотрела более 1,7 тыс. многоквартирных домов. Также провели 340 контрольных мероприятий, включая 174 инспекционных визита, 85 документарных проверок и 81 выездную проверку. 

В результате составили 201 протокол об административных правонарушениях и выдали 108 предписаний на устранение нарушений. А управляющим организациям было объявлено 508 предостережений. 

За отчетный период ГЖИ рассмотрела 161 дело. Виновные лица заплатят 16 млн рублей штрафов. 

Ранее мы рассказывали о том, что у Финляндского вокзала началась реставрация домов служащих железной дороги. Специалисты уже приступили к самому ответственному этапу – воссозданию лицевой кирпичной кладки и подбору шовного раствора. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гжи, жилые дома
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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