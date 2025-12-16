В Пушкинском районе построят новые жилые кварталы вместе со школами и садами

Одним из самых масштабных направлений стала территория предприятия "Ленсоветовское".

В Санкт-Петербурге одобрили несколько проектов развития территорий в Пушкинском районе. Новые жилые комплексы появятся в Шушарах, а вместе с ними застройщики должны будут создать объекты социальной инфраструктуры и улучшить транспортную доступность районов.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", на заседании Градостроительной комиссии города рассмотрели 26 обращений от девелоперов. По итогам обсуждения поддержку получили 15 проектов. В Пушкинском районе согласовали 5 проектов.

Одним из самых масштабных направлений стала территория предприятия "Ленсоветовское" и районы вдоль Новгородского проспекта. Здесь планируется строительство нескольких жилых домов, однако главная особенность проектов — комплексное развитие территории.

Так, компания "Дальпитерстрой" планирует построить жилой дом с коммерческими помещениями и подземной парковкой. В рамках проекта предусмотрено создание новых социальных объектов: детского сада, школы и дошкольного отделения. Кроме того, часть помещений будущих кварталов передадут городу для работы учреждений. ООО "Специализированный застройщик "Городские решения" планирует построить жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом площадью квартир около 7 тыс. кв. м. в поселке Шушары, Ленсоветовский, д. 5, лит. А.

Еще один жилой комплекс появится на Новгородском проспекте. Его реализацией займется компания "УК "КРАСНЫЙ МОСТ". Помимо строительства жилья, проект включает участие в создании образовательной инфраструктуры и благоустройство территории.

В развитие района также вложится компания "Агропром". Девелопер получил согласование двух жилых проектов и должен будет участвовать в создании новых социальных объектов, а также передать городу участки под будущие скверы.

Отдельное внимание уделено дорожной сети. В новых кварталах появятся дополнительные проезды, тротуары и остановки общественного транспорта, которые должны связать застраиваемые территории с существующей инфраструктурой.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)