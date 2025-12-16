В пяти районах Петербурга согласовали новые жилые проекты и гостиницы

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга одобрила несколько новых проектов строительства в разных районах города. В мае 2026 года специалисты рассмотрели предложения застройщиков и приняли решения по объектам, которые предусматривают не только строительство недвижимости, но и создание новых социальных объектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В Калининском районе появится жилой дом на улице Комиссара Смирнова. Проект предусматривает около 2,8 тыс. кв. м квартир и подземную парковку. Застройщик должен будет провести ремонт школы №138 на Полюстровском проспекте и передать ей необходимую компьютерную технику.

Кроме того, рядом с будущим домом появятся новые тротуары и пешеходный переход. Город также получит квартиру, адаптированную для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

В Московском районе планируется строительство гостиницы на Витебском проспекте. Компания "Вернисаж" создаст объект с номерным фондом более 2 тыс. кв. м. Часть помещений площадью 347 кв. м передадут для работы с молодежью, а рядом появится новый сквер площадью почти 7 тыс. кв. м.

Еще один жилой комплекс построят в Колпинском районе. Проект компании "БОСТОР ДЕВЕЛОПМЕНТ" включает дом с паркингом и встроенными помещениями. После завершения строительства город получит помещение для подростково-молодежного клуба и квартиры для жилищного фонда.

В Невском районе появится гостиничный комплекс на улице Крыленко. Помимо номеров, там предусмотрены культурные и спортивные пространства. Застройщик также займется ремонтом дороги и передаст Петербургу помещения для социальных нужд.

Отдельный проект одобрили в Красносельском районе — строительство дома на улице Тамбасова, который реализуют за счет городского бюджета.

Также Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга одобрила три проекта жилой застройки в Выборгском районе.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)