В РФ по проектам комплексного развития территорий ввели более 5 млн квадратных метров недвижимости

Программа КРТ предусматривает не только строительство новых жилых кварталов, но и создание необходимой инфраструктуры.

С начала действия механизма комплексного развития территорий (КРТ) в России (с 2021 года) построили свыше 5 млн кв. м недвижимости. Как сообщили в правительстве, только за первое полугодие 2026 года введено 1,4 млн кв. м, из которых 1,2 млн кв. м приходится на жилье.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", программа КРТ предусматривает не только строительство новых жилых кварталов, но и создание необходимой инфраструктуры. Вместе с домами появляются школы, детские сады, дороги, инженерные сети и общественные пространства. По данным правительства, сейчас в 81 регионе страны реализуется почти 1,5 тыс. таких проектов. Их общая площадь составляет 30,5 тыс. гектаров, а градостроительный потенциал превышает 223 млн кв. м недвижимости, включая более 168 млн кв. м жилья.

Работа по поиску новых площадок продолжается. Сейчас специалисты прорабатывают более 2 тыс. территорий общей площадью 55,7 тыс. гектаров. В перспективе на них может быть построено свыше 365 млн кв. м недвижимости, в том числе более 281 млн кв. м жилья.

Механизм комплексного развития территорий также помогает решать задачу расселения аварийных домов. С 2025 года проекты КРТ начали получать федеральное финансирование. В программу вошли 37 регионов. Средства выделяются при условии, что вместе с жилыми кварталами строятся или реконструируются социальные, транспортные и коммунальные объекты.

На сегодняшний день благодаря этой программе уже введены пять объектов инфраструктуры. Кроме того, продолжается строительство девяти детских садов, пяти школ, шести дорог и десяти объектов инженерных сетей. В рамках проектов, получивших федеральную поддержку, уже построено более 800 тыс. кв. м жилья.

Фото: Минстрой России