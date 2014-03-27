В Петербурге на кадастровый учет поставили 900 объектов недвижимости

В Санкт-Петербурге 900 объектов недвижимости поставили на государственный кадастровый учет в рамках реализации программы "Национальная система пространственных данных". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного после рабочей встречи губернатора Александра Беглова с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

По данным властей, к 1 января 2026 года суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости в городе выросла до 61,95 трлн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 55,8 трлн рублей.

Сейчас на оценку включено более 150 тысяч земельных участков с общей кадастровой стоимостью почти 6 трлн рублей. Этот показатель на 25% превышает уровень 2022 года.

Также в планах регистрации права собственности находятся более 2100 объектов. По состоянию на 1 июля 2026 года в управление Росреестра по Санкт-Петербургу направили сведения о 1015 объектах. Из них 900 уже поставлены на кадастровый учет, а по 115 объектам уточнен имущественно-правовой статус.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев не готовы уволиться вслед за своим начальником.

Фото: пресс-служба Смольного