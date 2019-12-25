Большинство петербуржцев не готовы уволиться вслед за своим начальником

Выяснилась зависимость решения от возраста работников.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как жители Петербурга отреагируют на увольнение своего прямого руководителя. В опросе приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

Результаты показали, что 15% сотрудников готовы покинуть компанию из солидарности со своим руководителем: 4% сделают это без раздумий, а еще 11%, скорее всего, последуют его примеру. Большинство же петербуржцев (85%) не собираются менять место работы: 45% склоняются к тому, чтобы остаться в штате, а 40% абсолютно уверены в своем решении продолжить карьеру в компании.

Выяснилась зависимость решения от возраста работников: чем они моложе, тем охотнее они уходят вслед за лидером. Среди респондентов до 35 лет сменить работодателя вместе с начальником планируют 21%, тогда как среди горожан старше 45 лет таких оказалось лишь 10%.

Кроме того, готовность уйти зависит от уровня дохода. Сотрудники, зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, реже других склонны покидать компанию при смене руководства. При этом наибольшая лояльность начальнику наблюдается у горожан с более высоким или, наоборот, меньшим заработком.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали чаще шантажировать работодателей увольнением ради повышения зарплаты.

Фото: Piter.TV