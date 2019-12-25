Петербуржцы стали чаще шантажировать работодателей увольнением ради повышения зарплаты

Каждый десятый руководитель сразу выполняет требования таких работников, а 66% готовы обсуждать компромиссные варианты.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди представителей компаний и экономически активных горожан. Исследование показало, что работодатели Петербурга стали гораздо лояльнее относиться к сотрудникам, которые угрожают уйти из-за отсутствия пересмотра оклада или условий труда.

Согласно результатам опроса нанимателей, каждый десятый руководитель сразу выполняет требования таких работников, а 66% готовы обсуждать компромиссные варианты. Лишь 5% компаний предпочитают немедленно увольнять "неудобных" сотрудников.

Сами горожане тоже не стесняются использовать этот прием: опыт угроз увольнением есть у 31% работающих петербуржцев. Мужчины прибегают к подобному шантажу почти в полтора раза чаще женщин. Среди тех, чей ежемесячный доход превышает 150 тысяч рублей, ультиматумы ставили 35%, тогда как среди людей с более скромной зарплатой – 30%.

Подобная тактика приносит результат большинству соискателей: 58% добились от руководства желаемого. Однако для 32% история закончилась реальным уходом из компании, еще 5% остались работать на прежних условиях. При этом мужчины оказываются менее успешными в переговорах: они реже добиваются своего и чаще теряют работу после выдвинутых требований.

Ранее мы сообщили о том, что около 8% петербургских компаний принимают подростков на работу.

Фото: Piter.TV