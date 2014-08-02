Около 8% петербургских компаний принимают подростков на работу

Чаще всего они работают курьерами, продавцами, промоутерами, официантами и в заведениях общественного питания.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что в Петербурге 19% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников, 11% из них – только на стажировку. Чаще всего подростки работают курьерами, продавцами, промоутерами, официантами и в заведениях общественного питания.

Крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации школьников. Среди организаций с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 25%, среди предприятий малого бизнеса – только 13%.

Кроме того, выяснилось, что сегодняшние подростки начинают свою трудовую деятельность раньше. Законодательство в сфере занятости юных сотрудников стало более гибким.

Ранее на Piter.TV: стало известно, сколько времени нужно жителям Петербурга на подготовку к работе.

Фото: unsplash