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Около 8% петербургских компаний принимают подростков на работу
Сегодня, 9:25
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Около 8% петербургских компаний принимают подростков на работу

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Чаще всего они работают курьерами, продавцами, промоутерами, официантами и в заведениях общественного питания.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что в Петербурге 19% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников, 11% из них – только на стажировку. Чаще всего подростки работают курьерами, продавцами, промоутерами, официантами и в заведениях общественного питания. 

Крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации школьников. Среди организаций с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 25%, среди предприятий малого бизнеса – только 13%.

Кроме того, выяснилось, что сегодняшние подростки начинают свою трудовую деятельность раньше. Законодательство в сфере занятости юных сотрудников стало более гибким.  

Ранее на Piter.TV: стало известно, сколько времени нужно жителям Петербурга на подготовку к работе. 

Фото: unsplash 

Теги: подростки, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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