Стало известно, сколько времени нужно жителям Петербурга на подготовку к работе

Среднее время составляет 14 минут.

Жители Петербурга рассказали, сколько времени им нужно, чтобы приступить к рабочим обязанностям. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob.

Так, 36% горожан начинают работать через 5-10 минут после прихода на рабочие места. Еще 26% опрошенных приступают к обязанностям почти сразу. Значительная часть сотрудников позволяет себе более длительную подготовку: 22% респондентов требуется от 10 до 30 минут, 6% – от 30 минут до часа, 2% признались, что готовятся к работе больше часа. Среднее время составляет 14 минут.

Кроме того, отметилась следующая тенденция: чем старше респонденты, тем быстрее они приступают к обязанностям. А еще самыми быстрыми оказались петербуржцы с доходом от 150 тыс. рублей в месяц. Что касается различий по профессиям, быстрее остальных включаются операторы кол-центров (9 минут), 10 минут необходимо менеджерам по логистике и экономистам, 11 минут – маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. По 17 минут нужно продавцам и учителям, по 20 минут – медсестрам.

Ранее на Piter.TV: каждый пятый петербуржец копит на покупку жилья, а каждый третий – на финансовую подушку.

Фото: pxhere