Исследование: каждый пятый петербуржец копит на покупку жилья, а каждый третий — на финансовую подушку

Опрос показал, что 47% петербуржцев стараются больше откладывать, а 19% предпочитают активно тратить заработанные деньги.

Жители Санкт-Петербурга все чаще делают выбор в пользу накоплений, а не спонтанных покупок. Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, почти половина экономически активных горожан придерживается стратегии разумной экономии, тогда как сторонников принципа "жить сегодняшним днем" оказалось значительно меньше.

Опрос показал, что 47% петербуржцев стараются больше откладывать, а 19% предпочитают активно тратить заработанные деньги.

Главной целью накоплений остается создание финансовой подушки безопасности. Такой вариант выбрали 35% участников исследования. На втором месте — покупка недвижимости: на нее копят 22% респондентов. Еще 18% откладывают деньги на отпуск. По 11% участников исследования признались, что собирают средства на дорогостоящие покупки и медицинские услуги. Еще 8% копят на образование, а 5% — на открытие собственного бизнеса. При этом 9% горожан откладывают деньги без конкретной цели.

Большинство жителей Петербурга стараются регулярно формировать сбережения. Так, треть опрошенных ежемесячно откладывает от 10 до 25% своего дохода. Еще 31% удается сохранить менее 10% заработка.

Исследование также выявило различия в финансовых привычках разных групп населения. Мужчины чаще женщин откладывают деньги ради инвестиций и будущего детей, тогда как женщины чаще копят на путешествия и обучение.

Возраст тоже влияет на финансовые приоритеты. Петербуржцы младше 35 лет чаще откладывают на покупку жилья, автомобиля, образование, лечение и путешествия. У жителей в возрасте от 35 до 45 лет в числе главных целей — накопления на будущее детей. Горожане старше 45 лет чаще задумываются о формировании пенсионных сбережений.

Кроме того, исследование показало, что уровень образования и доходов напрямую связан с финансовым поведением. Владельцы дипломов о высшем образовании чаще формируют резервный фонд, копят на недвижимость, ремонт и будущую пенсию. А чем выше доход, тем большую часть заработка жители Петербурга готовы откладывать и тем чаще среди их целей встречаются покупка жилья, отдых и создание источников пассивного дохода.

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Фоо: unsplash (Emil Kalibradov)