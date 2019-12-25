Более половины сотрудников в Петербурге работают сверхурочно

В ходе опроса выяснилось, что среди распространенных профессий чаще всего перерабатывают курьеры, водители и складские работники.

Согласно результатам опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob в период с 20 мая по 23 июня 2026 года, 54% трудоустроенных жителей Петербурга регулярно перерабатывают, в то время как только 33% укладываются в установленную норму рабочего времени.

Как показали результаты исследования, респонденты, работающие сверхурочно, чаще всего сообщают о дополнительной нагрузке в размере 11–25% от нормы. В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц. Аналитики также отметили, что с возрастом доля перерабатывающих снижается. Среди опрошенных до 35 лет о сверхурочной работе сообщили 57%, тогда как среди граждан старше 45 лет этот показатель составил 53%. Связь с уровнем дохода также очевидна: среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, доля перерабатывающих составляет 47%, а среди людей с доходом от 150 тысяч рублей — 64%.

В ходе опроса выяснилось, что среди распространенных профессий чаще всего перерабатывают курьеры, водители и складские работники. Реже всего о сверхурочной работе сообщают операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

Эксперты связывают этот тренд с высокой загрузкой и дефицитом кадров в ряде отраслей, а также с готовностью сотрудников увеличивать свои доходы за счет дополнительного времени.

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Фото: Piter.TV