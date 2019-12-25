Более 142 тысяч квадратных метров жилья ввели в Петербурге за июнь

Лидерами по объему введенного жилья стали Выборгский, Московский и Калининский районы.

В апреле 2026 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 294 тысячи квадратных метров жилья. За месяц в городе сдали 78 жилых домов более чем на шесть тысяч квартир. По информации портала "Строительный Петербург", на частные дома пришлось 12,2 тысячи квадратных метров. Всего за июнь в городе в эксплуатацию ввели 65 домов ИЖС.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Самые высокие показатели по вводу жилья продемонстрировали Выборгский, Московский и Калининский районы. Так, в Выборгском районе сдали семь многоквартирных дома на 2789 квартир. А в Московском районе — 11 жилых домов на 2357 квартир. В Калининском районе ввели три дома на 2086 квартир.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Помимо жилых домов, в Петербурге продолжилось развитие социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры. В Красногвардейском районе завершено строительство детского сада на 170 мест и начальной школы на 300 мест. Также ввели здание гостиницы на проспекте Энергетиков. В Выборгском районе появился новый торговый центр. Новые здания также появились в Невском и Курортном районах.

Фото: Piter.TV