В Выборгском районе Петербурга появятся новые жилые кварталы, детские сады и объекты инфраструктуры

Новые дома будут строиться вместе с социальными объектами и обновлением прилегающей территории.

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга одобрила три проекта жилой застройки в Выборгском районе. Решения приняли по итогам майского заседания, на котором рассмотрели предложения городских девелоперов. Новые дома будут строиться вместе с социальными объектами и обновлением прилегающей территории. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Один из проектов представила компания "Вега". В Парголово на Пригородной улице планируется строительство жилого дома с подземной парковкой. Площадь квартир в комплексе составит более 36 тыс. кв. м. В рамках соглашения застройщик возведет детский сад на 390 мест и передаст его городу.

Кроме того, проект предусматривает передачу Петербургу помещений площадью более 5 тыс. кв. м. Там смогут разместиться различные социальные учреждения — от культурных и спортивных объектов до молодежного клуба и МФЦ.

Девелопер также займется созданием тротуаров и велодорожек. Еще два проекта связаны с компаниями "Кронунг" и "Кронунг 3". Они предусматривают строительство жилых домов в районе Шувалово и на Береговой улице.

Помимо жилья, в этой части города появятся новые социальные объекты. Среди них — детский сад на 170 мест, учреждение дополнительного образования на 70 мест и помещения для поликлиники. Также предусмотрено развитие дорожной сети: строительство новой улицы с остановкой общественного транспорта, организация проездов и благоустройство прилегающих территорий. В рамках проектов застройщики обязались передать городу квартиры, включая жилье, адаптированное для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)