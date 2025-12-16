В Центральном районе Петербурга построят жилье, детский сад и восстановят историческое здание гимназии

В Санкт-Петербурге одобрили два новых проекта жилой застройки в Центральном районе. Решения приняли на заседании Градостроительной комиссии, где рассмотрели предложения городских девелоперов. Помимо строительства домов, проекты предусматривают создание социальных объектов, развитие городской среды и сохранение исторических зданий. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Компания "НОВГОРОДСКИЙ" получила одобрение на строительство жилого комплекса на Евгеньевской улице. В новом квартале появятся квартиры общей площадью около 23 тыс. кв. м, встроенные помещения и подземный паркинг.

Одной из важных частей проекта станет восстановление объекта культурного наследия — здания бывшей 3-й Санкт-Петербургской гимназии с участком сада в Соляном переулке. Работы профинансирует застройщик.

Также компания передаст городу помещения для спортивного зала, где смогут проходить занятия по дзюдо и самбо. Кроме того, девелопер обеспечит городскую поликлинику № 37 необходимым оборудованием.

Второй проект связан с компанией "Ламбри". На Тележной улице планируется строительство жилого дома с дошкольным учреждением и парковкой. В составе комплекса появится встроенный детский сад на 100 мест, который после завершения строительства перейдет в собственность Петербурга.

Кроме того, застройщик создаст помещения для поликлиники, займется благоустройством территории и построит продолжение Миргородской улицы.

Оба проекта предусматривают передачу городу квартир, включая жилье, приспособленное для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)