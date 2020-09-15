Подросткам в Ленобласти перед 1 сентября проведут инструктаж о рисках вербовки и атаках беспилотников

Помимо вопросов личной безопасности, участники заседания обсудили готовность школ к 1 сентября и защиту объектов, которые будут задействованы в избирательной кампании.

В Ленинградской области перед началом учебного года проведут дополнительный инструктаж для подростков. Детям расскажут об опасностях вербовки в интернете, манипуляциях вовлечения в противоправную деятельность и правилах безопасности на фоне регулярных атак беспилотников на регион. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам заседания антитеррористической комиссии.

Помимо вопросов личной безопасности, участники заседания обсудили готовность школ к 1 сентября и защиту объектов, которые будут задействованы в избирательной кампании.

Голосование на выборах депутатов Госдумы, законодательного собрания региона и ряда муниципалитетов пройдет с 18 по 20 сентября. За обеспечение порядка будут совместно отвечать избирательные комиссии, органы власти, полиция, Росгвардия, МЧС, муниципалитеты и общественные организации. Власти региона оценили общую готовность к охране общественного порядка как высокую.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко обсудил создание катеров с экипажем и БПЛА для охраны акватории.

Фото: Piter.TV