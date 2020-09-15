Петербург вошел в десятку регионов России по вводу нежилой недвижимости

Всего в России с января по июнь появилось 14,7 млн кв. м нежилых объектов.

Санкт-Петербург оказался в топ-10 российских регионов по объему введенных в эксплуатацию нежилых зданий по итогам первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев в городе ввели 532,6 тыс. кв. м коммерческой, общественной и другой нежилой недвижимости. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Всего в России с января по июнь появилось 14,7 млн кв. м нежилых объектов. При этом на десять регионов-лидеров пришлось около 8,4 млн кв. м — 57% от общероссийского показателя.

Первое место заняла Москва с результатом 2 млн кв. м. Следом идет Московская область — 1,9 млн кв. м. Третью позицию занял Краснодарский край, где ввели почти 972 тыс. кв. м. В первую пятерку также попали Татарстан — 804,5 тыс. кв. м — и Ленинградская область с 546,1 тыс. кв. м.

Петербург расположился на шестой строчке рейтинга. За ним следуют Приморский край — 429,5 тыс. кв. м, Ростовская область — 404,6 тыс. кв. м, Новосибирская — 386,3 тыс. кв. м и Свердловская — 377,2 тыс. кв. м.

В Минстрое отмечают, что рынок нежилой недвижимости в России продолжает расти. Положительная динамика наблюдается с 2023 года, а в прошлом году был установлен рекорд — более 41 млн кв. м введенных нежилых объектов.

Самый заметный рост среди регионов первой десятки за год показал Приморский край: объем ввода там увеличился на 140%, до 429,5 тыс. кв. м. В Москве показатель вырос почти вдвое, на 99,1%, а в Краснодарском крае — на 93,8%.

Потенциал дальнейшего строительства также остается высоким. За первые шесть месяцев года в России выдали около 11 тыс. разрешений на строительство нежилых объектов общей площадью 25,8 млн кв. м. При этом суммарная площадь помещений в зданиях, на которые уже оформлены действующие разрешения, достигает 195,7 млн кв. м.

Ранее Минстрой подвел итоги конкурса для детей "Спроси строителя-2026".

Фото: портал "Строительный Петербург