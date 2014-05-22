У Финляндского вокзала началась реставрация домов служащих железной дороги

Фасады зданий ежедневно видят пассажиры пригородных электропоездов, метрополитена (выход со станции "Площадь Ленина") и нескольких трамвайных маршрутов.

В Калининском районе Петербурга стартовали работы по восстановлению фасадов комплекса жилых домов для служащих Финляндской железной дороги на Боткинской улице. Петербургские специалисты уже приступили к самому ответственному этапу – воссозданию лицевой кирпичной кладки и подбору шовного раствора, которые должны максимально точно соответствовать историческому проекту.

Этому предшествовала масштабная расчистка всех внешних поверхностей общей площадью 8860 квадратных метров. Архитектурный ансамбль начала XX века находится у одного из самых крупных транспортных узлов города рядом с Финляндским вокзалом. Фасады зданий ежедневно видят пассажиры пригородных электропоездов, метрополитена (выход со станции "Площадь Ленина") и нескольких трамвайных маршрутов.

В ходе ремонта будут полностью отреставрированы гранитные плиты цоколя, слой декоративной штукатурки, лепной декор, профилированные наличники, полуколонны, а также балконы с несущими балками и оригинальными коваными ограждениями. Особое внимание мастера уделят сохранению аутентичной расстекловки и цвета оконных рам. Кроме того, по согласованию с КГИОП в советской мозаике "Человек и космос" заменят часть плитки, находящейся в неудовлетворительном состоянии.

Комплекс жилых домов был возведен в 1907–1908 годах по проекту архитекторов Федора Миритца и Ивана Герасимова. Его внешний вид определяют открытая кирпичная кладка, выразительные ризалиты со срезанными углами и высокая кровля с миниатюрными башенками-щипцами. В декабре 2025 года три здания были официально включены в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП подал в суд на арендатора "Дома Пеля" из-за незаконного ремонта.

Фото: Правительство Петербурга