В Петербурге подвели итоги весеннего месячника по благоустройству: почти 800 нарушений и штрафы на 1,1 млн рублей

В Петербурге завершился весенний месячник по благоустройству, в рамках которого коммунальные службы города провели масштабную уборку после зимы. По поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина с 1 апреля 2026 года руководство Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) организовало комплекс мероприятий по контролю за качеством уборочных работ.

В ходе проверок особое внимание уделялось согласованности действий различных служб, организации уборки внутриквартальных территорий, а также взаимодействию управляющих компаний с собственниками многоквартирных домов по вопросам благоустройства. Проверки охватили все 18 районов города. Всего было обследовано 3583 многоквартирных дома, и в 660 из них (18%) выявлены нарушения. Общее количество зафиксированных недостатков составило 786. Наиболее распространёнными проблемами стали: несвоевременная уборка газонов, очистка фасадов от объявлений и надписей, а также несвоевременный вывоз мусора и листвы.

Для повышения эффективности контроля в рамках "Недели чистоты" применялась система "Городовой" на базе искусственного интеллекта. Этот комплекс в автоматическом режиме анализирует видеопоток с камер, выявляет дефекты и передаёт информацию о нарушениях в надзорные органы.

По итогам месячника управляющим организациям выданы предостережения, возбуждено 39 административных дел по фактам наличия граффити на фасадах, а сумма штрафов составила 1,1 млн рублей. В адрес глав районных администраций направлены письма с фотоматериалами для принятия оперативных мер по устранению выявленных недостатков.

