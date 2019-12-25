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Неделя чистоты стартовала в Петербурге
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Неделя чистоты стартовала в Петербурге

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В этом году ГАТИ вновь будут помогать нейросетевые комплексы "Городовой".

В Петербурге с 12 по 17 октября пройдет Неделя чистоты, организованная Государственной административно-технической инспекцией в рамках месячника по благоустройству. Специалисты проверят состояние фасадов нежилых зданий и других территорий. 

Благодаря работе ГАТИ нарушений становится меньше. Во время осенней Недели чистоты в 2025 году инспекторы осмотрели порядка 1,5 тыс. объектов, что на 30% больше, чем в 2024-м. Количество выявленных нарушений снизилось на 28%. 

В этом году ГАТИ вновь будут помогать нейросетевые комплексы "Городовой": они продолжат выявлять граффити и другие нарушения содержания с помощью искусственного интеллекта. 

Фасады и прилегающие территории должны быть в порядке не только к приходу инспекторов или нейросети, но и все остальное время. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что за две недели в Петербурге благоустроили 11 дворов.

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, неделя чистоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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