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За две недели в Петербурге благоустроили 11 дворов
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За две недели в Петербурге благоустроили 11 дворов

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Большую часть проектов выполнили по программе "Петербургские дворы".

В Петербурге за две недели благоустроили 11 дворов, сообщили 9 октября в Государственной административно-технической инспекции. 

В частности, на улице Партизана Германа муниципальные власти установили более 60 элементов детских и спортивных площадок, высадили 12 деревьев и 359 кустарников, а также отремонтировали почти 9 тыс. квадратных метров асфальта и добавили 40 парковочных мест. На улице Верности благоустроили свыше 17 тыс. квадратных метров двора. Теперь для жителей доступны столы для настольного тенниса, зоны для воркаута, баскетбола, кольцевые дорожки для бега и современные зоны отдыха. 

Большую часть проектов выполнили по программе "Петербургские дворы". В этом году ГАТИ выдала порядка 450 соответствующих ордеров. 

Ранее мы рассказывали о том, что по просьбе петербуржцев на Кронштадтском шоссе благоустроили двор. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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