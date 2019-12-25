За две недели в Петербурге благоустроили 11 дворов

Большую часть проектов выполнили по программе "Петербургские дворы".

В Петербурге за две недели благоустроили 11 дворов, сообщили 9 октября в Государственной административно-технической инспекции.

В частности, на улице Партизана Германа муниципальные власти установили более 60 элементов детских и спортивных площадок, высадили 12 деревьев и 359 кустарников, а также отремонтировали почти 9 тыс. квадратных метров асфальта и добавили 40 парковочных мест. На улице Верности благоустроили свыше 17 тыс. квадратных метров двора. Теперь для жителей доступны столы для настольного тенниса, зоны для воркаута, баскетбола, кольцевые дорожки для бега и современные зоны отдыха.

Большую часть проектов выполнили по программе "Петербургские дворы". В этом году ГАТИ выдала порядка 450 соответствующих ордеров.

Ранее мы рассказывали о том, что по просьбе петербуржцев на Кронштадтском шоссе благоустроили двор.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга