Петербуржцам напомнили об ответственности за нелегальные экскурсии по крышам

Кровли являются объектами общего имущества.

В пресс-службе Государственной жилищной инспекции Петербурга напомнили об ответственности за нелегальные экскурсии по крышам многоквартирных домов. Они являются объектами общего имущества, которые предназначены для технического обслуживания и ремонта.

В пример привели случай в Адмиралтейском районе, где в августе трое обвиняемых организовали прогулки по кровлям на Большой Морской улице и набережной реки Мойки, не обеспечив безопасность посетителей. Их действия квалифицировали по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Фигуранты признали вину и активно способствовали расследованию. И это не административный штраф, а уголовная ответственность с реальными последствиями.

ГЖИ усиливает контроль за состоянием общего имущества в период подготовки к массовым мероприятиям. Особое внимание уделяется недопустимости свободного доступа на крышу: чердаки должны быть закрыты и опломбированы.

ГЖИ Петербурга обращается ко всем, кто рассматривает организацию подобных экскурсий как бизнес: задумайтесь, готовы ли вы нести уголовную ответственность. А жителей и гостей города призываем не рисковать здоровьем и не пользоваться услугами нелегальных гидов по крышам. Пресс-служба Государственной жилищной инспекции

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет организатор нелегальных экскурсий по крыше.

Фото: Piter.TV