Перед судом в Петербурге предстанет организатор нелегальных экскурсий по крыше

Фигурант заработал 4,5 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего уроженца Тульской области, которому вменяют ч. 1 ст. 238 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 22 октября.

В период с 16 по 23 июля фигурант организовал экскурсии по крыше дома на Невском проспекте для четырех человек, в том числе подростка, заработав 4,5 тыс. рублей. У мужчины не было познаний в сфере оказания и проведения экскурсионных прогулок, а также средств индивидуальной защиты и спасения.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить троих организаторов незаконной экскурсии по крыше.

Фото: Piter.TV