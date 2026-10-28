Сезон благоустройства дворов завершается в Петербурге

Работы проходили по программам "Петербургские дворы" и "Мой двор".

В Петербурге подходит к концу сезон обновления дворов. По данным Государственной административно-технической инспекции, в 2026 году муниципальные образования получили 407 ордеров на благоустройство, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 28 октября.

На объектах обновляли асфальт и дорожки, ставили детские и спортивные площадки, а также устанавливали скамейки и места для отдыха. К примеру, на проспекте Художников появились новое игровое оборудование, дорожки, газон, кустарники и стол для настольного тенниса. На улице Жени Егоровой поменяли покрытие, обустроили участки с мощением и мягким полимерным покрытием, поставили горку, качели и оборудование для игр и спорта. На Суздальском проспекте теперь есть качели, карусель, горка, игровые зоны, новые дорожки и кустарники.

Работы проходили по программам "Петербургские дворы" и "Мой двор".

Ранее мы рассказывали о том, что за "Неделю чистоты" ГАТИ Петербурга осмотрела около 2 тыс. объектов.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга