За "Неделю чистоты" ГАТИ Петербурга осмотрела около 2 тыс. объектов

В результате выявили 323 нарушения, 168 из них уже устранили.

За "Неделю чистоты", с 12 по 16 октября, сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга осмотрели фасады нежилых зданий, ограждения, рекламные конструкции, детские площадки и другие элементы – всего почти 2 тыс. объектов. В результате выявили 323 нарушения, 168 из них уже устранили.

В сравнении с прошлой осенью объем мониторинга увеличился на 34%: в 2025 году проверили 1,4 тыс. объектов. В то же время выросло количество нарушений – со 185 до 323.

Помогают специалистам нейросетевые комплексы "Городовой". За семь дней восемь автомобилей проехали по 87 маршрутам общей протяженностью 3,7 тыс. километров.

"Неделя чистоты" завершилась, но контроль за содержанием объектов продолжается. Не устраненные нарушения переходят в зону особого контроля инспекторов. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что во время работ в Приморском районе инспектор ГАТИ встретил кабанов.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга