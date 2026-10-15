Во время работ в Приморском районе инспектор ГАТИ встретил кабанов

Сотрудник ведомства проверял сквер Пограничников между улицей Савушкина и Приморским проспектом.

Дикие кабаны не помешали инспектору Государственной административно-технической инспекции Петербурга провести мониторинг работ по созданию пространства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Приморском районе. Инцидент произошел 15 октября.

Сотрудник ГАТИ проверял сквер Пограничников между улицей Савушкина и Приморским проспектом. Объект готов на 85%, финальное благоустройство сделают к маю следующего года. Внезапно там появилось стадо животных.

Городской комитет по природопользованию рекомендует при встрече с кабанами не приближаться к ним, сохранять расстояние, не трогать и не кормить их.

Ранее мы рассказывали о том, что семейство кабанов заметили в лесах Зеленогорска.

Видео: пресс-служба ГАТИ Петербурга