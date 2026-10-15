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Во время работ в Приморском районе инспектор ГАТИ встретил кабанов

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Сотрудник ведомства проверял сквер Пограничников между улицей Савушкина и Приморским проспектом.

Дикие кабаны не помешали инспектору Государственной административно-технической инспекции Петербурга провести мониторинг работ по созданию пространства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Приморском районе. Инцидент произошел 15 октября. 

Сотрудник ГАТИ проверял сквер Пограничников между улицей Савушкина и Приморским проспектом. Объект готов на 85%, финальное благоустройство сделают к маю следующего года. Внезапно там появилось стадо животных. 

Городской комитет по природопользованию рекомендует при встрече с кабанами не приближаться к ним, сохранять расстояние, не трогать и не кормить их. 

Ранее мы рассказывали о том, что семейство кабанов заметили в лесах Зеленогорска. 

Видео: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, кабаны
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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