Семейство кабанов заметили в лесах Зеленогорска

В Зеленогорске животные напомнили, что они – главные в лесу, а человек – слуга, лекарь, охранник и счетовод. Люди заботятся о противопожарной безопасности, облагораживают прогулочные маршруты и расставляют квартальные столбы, чтобы никто не потерялся.
По данным комитета по благоустройству Петербурга, на днях в объектив начальника Молодежного лесничества попало кабанье семейство. Маршрут компании пролегал мимо административного здания ГКУ "Курортный лесопарк" и питомник в поселке Ушково. Маленьких поросят охраняют все взрослые особи.
Кабаны могут проходить до 40 километров в день. Ранее черные пятачки были замечены у здания конторы Приморского лесничества в поселке Лисий Нос. Чтобы оставаться в безопасности, не подходите к животным и не кормите их. Не стоит делать резких движений и поворачиваться спиной. Если зверь замер, тоже замрите, отведите взгляд и дайте ему уйти.
Городские леса остаются домом дикой природы, в том числе, благодаря неустанной заботе наших специалистов.
Пресс-служба комблага
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти медведь около часа преследовал байкера.
Фото: пресс-служба комблага Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все