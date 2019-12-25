Семейство кабанов заметили в лесах Зеленогорска

Маршрут компании пролегал мимо административного здания ГКУ "Курортный лесопарк" и питомник в поселке Ушково.

В Зеленогорске животные напомнили, что они – главные в лесу, а человек – слуга, лекарь, охранник и счетовод. Люди заботятся о противопожарной безопасности, облагораживают прогулочные маршруты и расставляют квартальные столбы, чтобы никто не потерялся.

По данным комитета по благоустройству Петербурга, на днях в объектив начальника Молодежного лесничества попало кабанье семейство. Маршрут компании пролегал мимо административного здания ГКУ "Курортный лесопарк" и питомник в поселке Ушково. Маленьких поросят охраняют все взрослые особи.

Кабаны могут проходить до 40 километров в день. Ранее черные пятачки были замечены у здания конторы Приморского лесничества в поселке Лисий Нос. Чтобы оставаться в безопасности, не подходите к животным и не кормите их. Не стоит делать резких движений и поворачиваться спиной. Если зверь замер, тоже замрите, отведите взгляд и дайте ему уйти.

Городские леса остаются домом дикой природы, в том числе, благодаря неустанной заботе наших специалистов. Пресс-служба комблага

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти медведь около часа преследовал байкера.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга