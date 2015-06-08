У метро "Беговая" отловили и выпустили в лес двух диких кабанов

Животные перемещались по окрестностям и в итоге обосновались на Дибуновской улице.

В течение суток на северо-западе Петербурга, в районе метро "Беговая", наблюдалась активность двух молодых кабанов. Животные перемещались по окрестностям и в итоге обосновались на Дибуновской улице, сообщает пресс-служба городского Комитета по природопользованию.

Поскольку кабаны отказывались самостоятельно покидать городскую территорию, к операции были привлечены специалисты.

Совместными усилиями Комитета по природопользованию, Управления ветеринарии и Дирекции особо охраняемых природных территорий животные были успешно отловлены. После этого их благополучно транспортировали и выпустили в лесной зоне вдали от жилых кварталов.

Фотофакт: лоси из Ленобласти активно отращивают свои рога.

Фото и видео: Пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга