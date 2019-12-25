В Ленобласти медведь около часа преследовал байкера

По словам мотоциклиста, с подобным поведением животного пришлось столкнуться впервые.

В Ленинградской области петербургский мотоциклист час пытался убежать от медведя. Инцидент произошел на 175-м километре трассы "Кола", пишет "Фонтанка".

Мужчина на туристическом скутере заблудился на лесной дороге вечером 5 сентября. Он остановился, чтобы изучить карту и построить маршрут, и тут же заметил дикого зверя. Косолапый продолжал преследовать байкера.

Медведь оторвался от петербуржца на Мурманской трассе. По словам мотоциклиста, с подобным поведением животного пришлось столкнуться впервые. Обычно звери пугались ярких фар и звука мотора и скрывались.

Ранее мы рассказывали о том, что пять медведей убили за сутки на Алтае, где хищник растерзал девушку. Дополнительные разрешения на отстрел выдало региональное Министерство природных ресурсов.

Фото: magnific (носит иллюстративный характер)