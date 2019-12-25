  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти медведь около часа преследовал байкера
Вчера, 8:54
985
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти медведь около часа преследовал байкера

0 0

По словам мотоциклиста, с подобным поведением животного пришлось столкнуться впервые.

В Ленинградской области петербургский мотоциклист час пытался убежать от медведя. Инцидент произошел на 175-м километре трассы "Кола", пишет "Фонтанка". 

Мужчина на туристическом скутере заблудился на лесной дороге вечером 5 сентября. Он остановился, чтобы изучить карту и построить маршрут, и тут же заметил дикого зверя. Косолапый продолжал преследовать байкера. 

Медведь оторвался от петербуржца на Мурманской трассе. По словам мотоциклиста, с подобным поведением животного пришлось столкнуться впервые. Обычно звери пугались ярких фар и звука мотора и скрывались. 

Ранее мы рассказывали о том, что пять медведей убили за сутки на Алтае, где хищник растерзал девушку. Дополнительные разрешения на отстрел выдало региональное Министерство природных ресурсов. 

Фото: magnific (носит иллюстративный характер) 

Теги: ленобласть, медведь
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии