Пять медведей убили за сутки на Алтае, где хищник растерзал девушку

Минприроды республики после ЧП выдало дополнительные лицензии на отстрел хищников.

После гибели туристки из Новосибирской области от нападения медведя в Турочакском районе охотники устроили облаву на хищников. За сутки они ликвидировали пять зверей, сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай.

Дополнительные разрешения на отстрел медведей выдало региональное Министерство природных ресурсов. Власти объяснили такое решение тем, что хищные животные стали чаще выходить к населённым пунктам. Поэтому корректировка их численности является важным шагом для защиты населения.

Кроме того, в Турочакском районе ввели усиленный режим безопасности. Здесь с 20:00 до 10:00 действует комендантский час, в рамках которого местным жителям нельзя находиться вне домов, в том числе на улицах и в лесных зонах.

О смертельном нападении на туристку в районе поселка Артыбаш стало известно 19 августа. Известно, что 29-летняя девушка вместе с женихом разбила палатку на берегу реки. Медведь напал на лагерь около часа ночи и утащил ее в лес, где позже обнаружили только останки.

Фото: Magnific