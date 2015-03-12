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Почти 30 медведей держат в страхе алтайское село
Сегодня, 15:07
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Почти 30 медведей держат в страхе алтайское село

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За перемещением хищников инспекторы следят с помощью дронов.

До 30 медведей заходят в закрытый для туристов поселок Яйлю в Республике Алтай. Населенный пункт расположен недалеко от места, где хищник растерзал туристку, сообщили в Алтайском заповеднике.

Поселок Яйлю находится на берегу Телецкого озера и является частью Алтайского заповедника. В пятницу было принято решение закрыть деревню для туристов из-за нашествия медведей. 

Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин рассказал, что пока никаких серьезных эксцессов не зафиксировали. Медведи пока ведут себя мирно, некоторые пытаются гонять лошадей и коров. Также их передвижения контролируют с помощью беспилотников.

Причиной такого поведения косолапых стал неурожай кедрового ореха и ягод в тайге. Поэтому голод заставил хищников искать источники пищи у людей.

В ночь на среду в районе поселка Артыбаш медведь вытащил из палатки туристку из Новосибирской области.  Позже в лесу обнаружили ее растерзанное тело.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: горный алтай, медведи алтай, медведь растерзал девушку
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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