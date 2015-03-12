Почти 30 медведей держат в страхе алтайское село

До 30 медведей заходят в закрытый для туристов поселок Яйлю в Республике Алтай. Населенный пункт расположен недалеко от места, где хищник растерзал туристку, сообщили в Алтайском заповеднике.
Поселок Яйлю находится на берегу Телецкого озера и является частью Алтайского заповедника. В пятницу было принято решение закрыть деревню для туристов из-за нашествия медведей.
Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин рассказал, что пока никаких серьезных эксцессов не зафиксировали. Медведи пока ведут себя мирно, некоторые пытаются гонять лошадей и коров. Также их передвижения контролируют с помощью беспилотников.
Причиной такого поведения косолапых стал неурожай кедрового ореха и ягод в тайге. Поэтому голод заставил хищников искать источники пищи у людей.
В ночь на среду в районе поселка Артыбаш медведь вытащил из палатки туристку из Новосибирской области. Позже в лесу обнаружили ее растерзанное тело.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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