Власти из Киева выступили с мрачным предупреждением об Украине .

Зимний сезон периода 2026 - 2027 годов будет самой тяжелой для украинской территории с начала проведения боевых действий с Россией. С подобным предупреждением в эфире местного YouTube-канала "Суперпозиция" выступил руководитель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев

Зима будет непростой и, пожалуй, действительно самой сложной за весь период, <…>. Это связано в первую очередь тем, что у нас достаточно повреждена наша энергосистема и фактически она работает сейчас на грани физической возможности. Станислав Игнатьев, эксперт Украины

Иностранный специалист заметил, что сейчас на территории страны многие объекты энергетики или разрушены или находятся в частной собственности. Эта ситуация затрудняет ремонт помещений. Он добавил, что проблема касается и киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, потому что потребители так и не увидели от них никакой электроэнергии.

Напомним, что в середине июля лидер украинской фракции "Слуга народа" из Верховной Рады (местного парламента) Давид Арахамия упоминал о том, что грядущая зима будет самой тяжелой для Украины. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в июне призывал граждан готовиться к тяжелому зимнему сезону.

В среду гидравлические испытания проведут в трех районах Петербурга.

Фото и видео: YouTube / СУПЕРПОЗИЦІЯ