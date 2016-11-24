В Зеленогорске построят четырехзвездочный гостиничный комплекс почти за 3 млрд рублей

Новый инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса в Курортном районе получил статус "стратегического".

Правительство Санкт-Петербурга присвоило проекту строительства гостиничного комплекса в Зеленогорске статус стратегического инвестиционного. Такое решение приняли на рабочем совещании губернатора Александра Беглова. Стратегическим инвестором признана компания "Биосфера", которая займется реализацией проекта.

Как расскаказал портал "Строительный Петербург", новый круглогодичный гостиничный комплекс появится в Курортном районе на Приморском шоссе. В нем предусмотрен четырехзвездочный отель на 151 номер, а также туристическая и оздоровительная инфраструктура. Общий объем инвестиций составит почти 3 млрд рублей.

Получение статуса стратегического проекта позволит инвестору воспользоваться мерами государственной поддержки. В частности, речь идет о возможности получить земельный участок без торгов и сопровождении проекта на всех этапах реализации.

По данным Смольного, после открытия комплекса будет создано около 162 новых рабочих мест. Власти рассчитывают, что объект поможет развивать семейный, экологический и оздоровительный туризм.

В администрации города отмечают, что интерес к Петербургу продолжает расти. В 2025 году Северную столицу посетили более 12 млн туристов, что на 7% больше, чем годом ранее. Новый гостиничный комплекс должен расширить возможности для размещения гостей и поддержать развитие туристической инфраструктуры Курортного района.

Фото: Комитет по инвестициям