После вмешательства прокуратуры на Садовой закрыли незаконную гостиницу
Сегодня, 9:54
Сведения о возможности заселения распространялись в интернете.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по коллективному обращению горожан. На Садовой улице в жилых помещениях был расположен отель: несколько квартир без перевода в нежилой фонд переоборудовали под гостиницу. Сведения о возможности заселения распространялись в интернете, размещение гостей осуществляли путем предоставления номеров в меблированных комнатах, сообщили 15 мая в надзорном ведомстве. 

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании собственников устранить нарушения и использовать жилые помещения по назначению. Требования удовлетворены, фактическое исполнение решения контролируют. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга потребовала заблокировать сайты с прогулками по крышам. 

Фото: Piter.TV 

