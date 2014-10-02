После вмешательства прокуратуры на Садовой закрыли незаконную гостиницу

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по коллективному обращению горожан. На Садовой улице в жилых помещениях был расположен отель: несколько квартир без перевода в нежилой фонд переоборудовали под гостиницу. Сведения о возможности заселения распространялись в интернете, размещение гостей осуществляли путем предоставления номеров в меблированных комнатах, сообщили 15 мая в надзорном ведомстве.
Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании собственников устранить нарушения и использовать жилые помещения по назначению. Требования удовлетворены, фактическое исполнение решения контролируют.
