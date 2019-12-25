На общегородской субботник вышли 200 тыс. петербуржцев

Центральной площадкой проведения акции "Добрый субботник" стал пляж Верхнего Суздальского озера.

В Петербурге на общегородской субботник, который состоялся 17 октября, вышли 200 тыс. человек. Они помогали в уборке зеленых зон, собирали опавшие листья, высаживали деревья и кусты. Центральной площадкой проведения акции "Добрый субботник" стал пляж Верхнего Суздальского озера, сообщили в комитете по благоустройству.

В целом прошлая неделя охарактеризовалась похолоданием – среднесуточные температуры воздуха не поднимались выше +10 градусов, по ночам в городской черте начались заморозки. По этой причине стартовала превентивная обработка поверхностей улиц против скользкости. С 14 октября техника с необходимыми объемами солевых растворов дежурит на опасных участках магистралей.

Однако днем все еще тепло. В порядок привели 82 общественных пространства. В их числе – парк Авиаторов, Любашинский сад, Заневский парк, сквер на Раумской улице в Колпино, сквер на бульваре Новаторов и другие.

Сегодня улицы чистят 891 сотрудник ручного труда и 612 машин.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе обновили двор на улице Юты Бондаровской.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга