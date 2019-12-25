В Петергофе обновили двор на улице Юты Бондаровской

На территории пространства оборудовали детские и спортивные зоны, а также привели в порядок газоны и высадили новые растения.

В Петергофе на улице Юты Бондаровской открыли обновленный двор. Для горожан выступили танцевальные коллективы.

Как рассказал глава комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко, работы провели в рамках программы "Петербургские дворы". На территории пространства оборудовали детские и спортивные зоны, а также привели в порядок газоны и высадили новые растения.

Для ребят установили 20 игровых элементов: можно прокатиться с горки, покачаться на качелях или карусели и проверить ловкость на канатном комплексе "Головоломка". За столом для игры в марблс предлагается устроить соревнование на меткость. Кроме того, появились 10 тренажеров и спорткомплексов.

Всего в 2026 году построят 197 детских и 86 спортивных площадок.

Ранее на Piter.TV: в Выборгском районе благоустроили территорию у площади Хошимина.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко