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Около 200 тыс. петербуржцев приняли участие в Дне благоустройства
Сегодня, 12:46
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Около 200 тыс. петербуржцев приняли участие в Дне благоустройства

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Благодаря усилиям жителей Северной столицы было высажено более 900 деревьев и почти 3 тысячи кустарников.

В субботу, 19 октября, в Петербурге состоялся День благоустройства, в котором участвовали около 200 тысяч горожан. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул это в своем еженедельном обращении.

Беглов отметил, что многие пришли на мероприятие семьями, с детьми, чтобы вместе убирать опавшие листья, сажать деревья и кустарники.

Благодаря усилиям жителей Северной столицы было высажено более 900 деревьев и почти 3 тысячи кустарников. Осенью в городе планируется посадить 5500 деревьев.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Петербурге высадили 130 тыс. луковичных цветов.

Фото: Комитет по благоустройству

Теги: день благоустройства, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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