Около 200 тыс. петербуржцев приняли участие в Дне благоустройства

Благодаря усилиям жителей Северной столицы было высажено более 900 деревьев и почти 3 тысячи кустарников.

В субботу, 19 октября, в Петербурге состоялся День благоустройства, в котором участвовали около 200 тысяч горожан. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул это в своем еженедельном обращении.

Беглов отметил, что многие пришли на мероприятие семьями, с детьми, чтобы вместе убирать опавшие листья, сажать деревья и кустарники.

Благодаря усилиям жителей Северной столицы было высажено более 900 деревьев и почти 3 тысячи кустарников. Осенью в городе планируется посадить 5500 деревьев.