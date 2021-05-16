За неделю в Петербурге высадили 130 тыс. луковичных цветов

В день общегородского субботника, 19 октября, было посажено несколько сотен саженцев.

В Петербурге продолжаются осенние работы по уборке улиц и подготовке к зимнему сезону. Помимо уборки, городские службы активно восстанавливают газоны и высаживают цветы, которые украсят город весной.

По данным пресс-службы Комитета по благоустройству, за последнюю неделю было высажено около 130 тысяч луковичных цветов, более 1700 деревьев и 6300 кустарников. В день общегородского субботника, 19 октября, было посажено несколько сотен саженцев.

За прошедшую неделю было использовано 25 тысяч литров специального шампуня для мойки дорог. На полигон было вывезено 1100 кубических метров мусора и 1700 тонн смета. Также ведется активная работа по очистке ливневых канализаций от листьев и мусора. Было освобождено от растительности и мусора 2800 входов в ливневую канализацию.

Сегодня, 21 октября, улицы города убирают 551 единица техники и 849 дворников.