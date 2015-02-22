В парках Красногвардейского района посадили 230 саженцев кустов и деревьев

Всего этой осенью в Красногвардейском появится 300 деревьев и 2156 кустов.

Улицы, парки, сады и скверы Красногвардейского района пополнились новыми растениями. В акциях высадок приняли участие жители района и садово-парковое предприятие "Охтинка", рассказали в администрации района.

В рамках месяца по благоустройству Полюстровский и Ладожский парки, Малый Ильинский сад, скверы Охта-Оккервиль и Яблоневка, парк Малиновка, Муринская дорога и другие улицы района пополнились 230 саженцами.

Всего этой осенью в Красногвардейском появится 300 деревьев и 2156 кустов липы, клена, ясени, яблони, ели, туи, березы, ивы, спиреи и лапчатки.

Также петербуржцев приглашают на общегородской субботник 19 октября. Главной площадкой Красногвардейского района станет Заневский парк.

Фото: Telegram/ Пресс-сек Красногвардейского