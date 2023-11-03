Петербуржцев приглашают на День благоустройства 19 октября

В рамках субботника организуют познавательные мероприятия для детей и взрослых.

В Петербурге 19 октября пройдет День благоустройства. Об этом напомнили в пресс-службе Смольного.

В настоящее время комитеты городского правительства, районные администрации, дорожные и садово-парковые предприятия, коммунальные службы, органы местного самоуправления проводят месячник благоустройства. В его рамках проводятся День благоустройства и акция "Добрый субботник". В них может поучаствовать любовь желающий.

Площадки субботника завтра будут открыты во всех районах Северной столицы. В числе дел – уборка от листвы парков и садов, очистка береговых линий, высадка деревьев.

В рамках месячника благоустройства уже высадили порядка 3,5 тыс. деревьев и 27 тыс. кустарников. А в целом в этом году город пополнится 10 тыс. деревьев и 115 тыс. кустарников. Высаживаются липы, клены, ивы, березы, декоративные яблони, каштаны, ели, лиственницы, из кустарников – кизильник, барбарис, спирея, роза, сирень, чубушник.

Кроме того, в рамках субботника организуют познавательные мероприятия для детей и взрослых. Получится принять участие в установке кормушек для птиц, соревнованиях по раздельному сбору мусора, своими руками смастерить поделку.

Приглашаю всех желающих присоединиться к общегородскому субботнику! Районные администрации подготовят необходимый рабочий инвентарь. Приходите вместе с семьей, друзьями и коллегами! Губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петроградском районе в сквере у СК Юбилейный состоится "Добрый ЭкоДень".

Фото: пресс-служба Смольного