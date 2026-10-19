Комстрой Петербурга поучаствовал в городской акции "Добрый субботник"

На уборку парка Девятого Января вышло 173 сотрудника Комитета по строительству и подведомственных учреждений.

В Санкт-Петербурге состоялся общегородской "Добрый субботник", в котором участвовали сотрудники Комитета по строительству и представители подведомственных учреждений. Местом уборки стал сад Девятого Января в Кировском районе. Участники подготовили парк к зимнему сезону, сообщил портал "Строительный Петербург".

За 30 лет Комитет построил большое количество социальных объектов, поликлиник и то, что нужно для нормальной социальной жизни города Санкт-Петербурга. Традиционно в рамках месячника благоустройства Комитет по строительству и подведомственное учреждение помогают Кировскому району навести порядок в парке Девятого Января. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству

На субботник сотрудники традиционно приходят целыми семьями, со своими детьми и домашними животными. Начальник организационно-аналитического управления Комитета по строительству Евгений Тучкин подчеркнул, что эта традиция, которая уже сложилась в досуг. Юристконсульт нормативно-правового отдела юридического управления Адам Бужунаев добавил, что в его жизни эта традиция началась ещё со школы, а здесь она продолжилась.

В рамках общегородского субботника на уборку сада Девятого Января вышло 173 сотрудника Комитета по строительству и подведомственных учреждений. По словам начальника сметно-договорного отдела Управления строительными проектами Ольги Голубевой, приятно видеть результаты своего труда, кроме того, в день субботника повезло с погодой, поэтому было отличное настроение.

Для маленьких участников субботника были организованы мастер-классы: дети делали поделки и пробовали себя в творческих занятиях. После завершения работ всех участников ждала полевая кухня.

Видео: портал "Строительный Петербург"