Петербуржцам предлагают поучаствовать в "Добром субботнике" 25 октября

Горожане смогут убрать листья, посадить деревья и кустарники.

Жителей Петербурга пригласили 25 октября поучаствовать в Дне благоустройства и "Добром субботнике". Мероприятия доступны для всех желающих, сообщили в Смольном.

Горожане смогут убрать листья, посадить деревья и кустарники вместе с работниками различных служб и предприятий, органов власти и местного самоуправления, предпринимателями и волонтерами. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен.

"Добрый субботник" состоится во всех районах, полный список мест и времени сбора участников опубликуют на сайте Жилищного комитета. Кроме того, пройдут лекции, мастер-классы, викторины, экологические квесты, командные игры, мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центральная площадка акции в этом году – Парк 300-летия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открыли 30 обновленных парков и скверов к осени.

Фото: пресс-служба Смольного