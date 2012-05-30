В Петербурге открыли 30 обновленных парков и скверов к осени

К осени в Петербурге благоустроили десятки общественных зон и создали новые экотропы.

В Санкт-Петербурге завершилось благоустройство около 30 общественных пространств к осени 2025 года. По словам градоначальника, в городе появились новые зоны отдыха, включая сквер Соловьева-Седого на Невском проспекте, парк на Светлановском проспекте и территорию у Балтийского вокзала, где ранее находилась стихийная парковка. На обновленных площадках высадили деревья, обустроили дорожки и установили новые фонари.

В сквере Соловьева-Седого восстановили фонтан, благоустроили детские площадки и оформили пешеходные дорожки в форме скрипичного ключа и клавиш. Кроме того, в заказнике "Новоорловский" открыли седьмую городскую экотропу, предназначенную для прогулок без вреда природе.

Власти Петербурга планируют к 2030 году создать еще три новые охраняемые природные территории и более 20 экологических маршрутов.

Фото: пресс-служба Смольного