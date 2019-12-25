В Новой Ладоге прошло благоустройство Почтового сквера

Работы по реконструкции проводились в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Торжественное открытие отреставрированного Почтового сквера в Новой Ладоге состоялось 9 октября, в День всемирной почты. Об этом информирует spb.aif.ru.

Работы по реконструкции проводились в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Центральным украшением обновленного пространства стала статуя почтальона, прототипом которого послужил реально существовавший сотрудник местной почтовой конторы начала XX века Павел Явит. Его потомки ныне проживают в Ленинградской области.

Сквер гармонично вписывается в туристический маршрут, объединяющий общественные пространства по проспекту Карла Маркса и улице Суворова. Здесь обустроены благоустроенные дорожные покрытия, современное освещение, установлены стенды с исторической справочной информацией о городе и анонсами мероприятий.

На церемонии присутствовали не только местные жители, но и представители регионального правительства, администрации муниципального образования, ЛГУ имени А.С. Пушкина, Почты России и центра профессиональных компетенций.

В память об открытии гостям вручили бесплатные тематические открытки, созданные специально к данному событию. Иллюстрации для открыток основаны на детских рисунках, изображающих город, фотографиях самого Павла Явита и коллекциях старинных открыток, собранных ректором университета Григорием Двасом.

Фото: Правительство Ленобласти