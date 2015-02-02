Осадки не отступят от Ленобласти в пятницу

Минимальная температура ночью составит от +5 до +10 °C, в отдельных районах она может опуститься до +2 °C.

В Ленинградской области 10 октября ожидаются переменно-облачные погодные условия с краткосрочными прояснениями.

В ночное время местами возможен незначительный дождь, дневные часы принесут преимущественно слабый и местами умеренный дождь в большей части районов региона. Ночной ветер будет южным и юго-восточным, а днем повернет на юг и юго-запад, сила ветра будет варьироваться от слабой до умеренной.

Минимальная температура ночью составит от +5 до +10 °C, в отдельных районах она может опуститься до +2 °C. Днем столбик термометра поднимется до значений от +8 до +13 °C.

Фото: Pxhere