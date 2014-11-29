  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Четверг в Петербурге пройдет без значительных осадков
Сегодня, 8:12
166
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Четверг в Петербурге пройдет без значительных осадков

0 0

Воздух прогреется до +13...+15 градусов.

В четверг, 9 октября, Петербург окажется на юго-востоке североатлантического циклона. Под его влиянием погода будет облачной с просветлениями, без значительных осадков. Лишь в западной части региона ближе ко второй половине дня возможны кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +13...+15 градусов, в Ленобласти температура будет колебаться от +11 до +16 градусов.

Порывы южного ветра усилятся до 4-9 м/с. Давление продолжит понижаться, достигнув отметки около 758 мм рт. ст., что чуть ниже нормы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых. 

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии