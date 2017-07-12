В Петербурге 19 октября пройдёт Общегородской субботник.

В Петроградском районе в сквере у СК Юбилейный состоится "Добрый ЭкоДень". Об этом рассказали в районной администрации.

Основной площадкой проведения Общегородского субботника в Петроградском районе 19 октября станет территория сквера около СК Юбилейный (пр. Добролюбова, у дома 18). Начало в 10:00. В программе субботника запланирована посадка саженцев голубой ели, уборка территории, экоактивности, мастер-классы, сбор вторсырья, фотомастерская, горячий чай с пирогами.

Для участников субботника подготовлена творческая программа.

Чтобы каждый смог принять участие в уборке, на территории каждого муниципального образования будут организованы свои площадки для проведения субботника.

Фото: ВКонтакте/ Петроградский район Санкт-Петербурга