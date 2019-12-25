На детской площадке на проспекте Маршака обнаружили крыс

Роспотребнадзор вынес предостережение компании, отвечающей за территорию.

Роспотребнадзор вынес предостережение ООО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга" после жалобы на появление крыс на детской площадке на проспекте Маршака. Информация об этом опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

Поводом для обращения стала ситуация возле дома № 2, корпус 1. Местный житель сообщил в межрегиональное управление Роспотребнадзора об ухудшении условий проживания из-за грызунов, появившихся на прилегающей территории.

Ведомство указало на необходимость соблюдения санитарных требований для обеспечения благополучия населения. В результате организации, отвечающей за детскую площадку, объявили предостережение.

Ранее мы рассказали, что дикая крыса укусила 10-летнюю девочку в Красносельском районе Петербурга.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)