На Кронверкской набережной между курьерами произошел ножевой конфликт

В отделе напавшего привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

Полицией задержан участник ножевого конфликта в Петроградском районе. Его судили четыре раза за кражи и грабеж.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, накануне вечером стало известно о том, что в бар на Кронверкской набережной зашел раненый мужчина. Это оказался 32-летний курьер сетевого супермаркета. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Спустя непродолжительное время на Петрозаводской улице поймали 41-летнего коллегу потерпевшего. В отделе злоумышленника привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: петербуржец ранил пожилого соседа ножом на Лесном проспекте.

Фото: Piter.TV