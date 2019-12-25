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На Кронверкской набережной между курьерами произошел ножевой конфликт
Сегодня, 12:48
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На Кронверкской набережной между курьерами произошел ножевой конфликт

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В отделе напавшего привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

Полицией задержан участник ножевого конфликта в Петроградском районе. Его судили четыре раза за кражи и грабеж. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, накануне вечером стало известно о том, что в бар на Кронверкской набережной зашел раненый мужчина. Это оказался 32-летний курьер сетевого супермаркета. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Спустя непродолжительное время на Петрозаводской улице поймали 41-летнего коллегу потерпевшего. В отделе злоумышленника привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец ранил пожилого соседа ножом на Лесном проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петроградский район, происшествия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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