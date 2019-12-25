Петербуржец ранил пожилого соседа ножом на Лесном проспекте

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим колото-резаным ранением груди.

Полицейские проводят проверку по факту конфликта на Лесном проспекте. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 2 ноября к правоохранителям Выборгского района обратилась местная жительница, заявившая о том, что ее 75-летнего супруга ударили ножом. По предварительным данным, потерпевший выпивал алкоголь со своим соседом в парадной. В ходе возникшей ссоры один из мужчин схватил нож и напал на оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим колото-резаным ранением груди в состоянии средней степени тяжести. Его 58-летнего обидчика задержали.

Ранее на Piter.TV: девушку госпитализировали после ножевого нападения в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV