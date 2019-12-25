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Петербуржец ранил пожилого соседа ножом на Лесном проспекте
Сегодня, 11:56
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Петербуржец ранил пожилого соседа ножом на Лесном проспекте

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Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим колото-резаным ранением груди.

Полицейские проводят проверку по факту конфликта на Лесном проспекте. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Вечером 2 ноября к правоохранителям Выборгского района обратилась местная жительница, заявившая о том, что ее 75-летнего супруга ударили ножом. По предварительным данным, потерпевший выпивал алкоголь со своим соседом в парадной. В ходе возникшей ссоры один из мужчин схватил нож и напал на оппонента. 

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим колото-резаным ранением груди в состоянии средней степени тяжести. Его 58-летнего обидчика задержали. 

Ранее на Piter.TV: девушку госпитализировали после ножевого нападения в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лесной проспект, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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