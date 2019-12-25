В Петербурге раскрыли схему с подкупом сотрудницы при проведении электронных аукционов

Предпринимательница могла платить за победы компании в торгах на поставку упаковки.

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под домашний арест предпринимательницу, обвиняемую в коммерческом подкупе. Об этом 14 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, женщина заключила договоры на изготовление типографской продукции с компанией, оптово торговавшей бумагой и картоном. Позже она предложила ведущему менеджеру по снабжению кондитерской фабрики денежное вознаграждение за содействие в электронных аукционах. Предполагалось, что сотрудница не будет допускать к торгам конкурентов и обеспечит победу нужной организации при закупках упаковки.

Как полагает следствие, менеджер согласилась на предложение. С 2018 по 2023 год предпринимательница передавала ей сведения о пороговых значениях цен, а сотрудница давала подчиненным указания ограничивать участие других поставщиков. В результате компания выигрывала аукционы и получала контракты на поставку упаковочной продукции.

В качестве незаконного вознаграждения с 2018 по 2021 год обвиняемая перечислила почти 2 млн рублей на банковскую карту менеджера через посредника, который, по данным следствия, не знал о происходящем. Еще около 1 млн рублей поступили на карту родственника сотрудницы, также не осведомленного о предполагаемой схеме.

Предпринимательницу задержали 13 ноября. Ей предъявили обвинение, однако вину она не признала. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до середины января 2027 года.

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Фото: Piter.TV